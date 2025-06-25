Auf Streife
Folge 20: Geld im Blumentopf
45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Die Freundin eines Gärtners bringt einen Blumentopf auf die Wache: Darin befindet sich eine Plastiktüte mit mehreren tausend Euro! - An einen Rollstuhl gefesselt und mit einer Tüte über dem Kopf wird eine Lehrerin zur Wache gebracht. Angeblich soll sie eine Schülerin geschlagen haben. - Ein 26-Jähriger verletzt sich in einem Escape-Room. Vom Betreiber fehlt jede Spur. - Ein Mann will den Nachbarswagen vor seiner Tür eigenhändig wegziehen ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
