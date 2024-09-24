Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

PULS 4Staffel 12Folge 8vom 24.09.2024
45 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12

Eine Radfahrerin wird von einem Auto gerammt und stürzt schwer. Unfall oder Absicht? - Eine Braut und ein weiblicher Hochzeitsgast sind auf der Wache, weil sie sich vor der Trauung geprügelt haben. Die Frau hat einfach den Bräutigam geküsst! - Streit in der Schrebergartenanlage: Ist ein Mann in die Laube seines verhassten Nachbarn eingebrochen und hat dort randaliert? - Einsatz im Bordell: Eine Prostituierte soll ihren Freier bestohlen und verletzt haben!

