SAT.1Staffel 12Folge 19
Folge 19: Verspielt

44 Min.Ab 12

Eine Touristin schleppt ihren betrunkenen Freund auf die Wache, der behauptet, man habe ihm die Reisekasse geklaut! - Ein wutentbrannter Vater fährt seine Tochter auf die Wache, um ihren handgreiflichen Ex anzuzeigen! - Als eine Konditorin zwei Torten aus dem Lieferwagen holen will, wird sie überfallen! Die Beute waren die Torten. - Ein Einbrecher im Gorillakostüm stiehlt in einem Laden Ware und verursacht riesiges Chaos. Zudem schlägt er eine Angestellte nieder.

