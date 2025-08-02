Auf Streife
Folge 101: Tanz aus den Schulden
44 Min.Folge vom 02.08.2025Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten ein verschlossenes Auto ohne Kennzeichen. Beim näheren Betrachten sehen sie: Auf der Rückbank liegt ein Baby! - Ein verzweifelter Vater, dem das Sorgerecht für sein Kind entzogen werden soll, randaliert beim Jugendamt und verbarrikadiert sich in einem Büro. - Kurz nachdem eine Frau einen Wagen für ihren Mann aus der Werkstatt geholt hat, gerät sie in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellt sich heraus: Das Auto wurde als gestohlen gemeldet!
