Auf Streife

Handzeichen für häusliche Gewalt: Stiller Schrei nach Hilfe

SAT.1Staffel 12Folge 103
Handzeichen für häusliche Gewalt: Stiller Schrei nach Hilfe

43 Min.Ab 12

Eine Influencerin hat in einem Post das Handzeichen für häusliche Gewalt benutzt. Als die besorgte Schwester auf der Wache um Hilfe bittet, ist das Video gelöscht! - Wegen Trunkenheit am Steuer wird eine Frau in die Ausnüchterungszelle gesperrt. Als ihre Schwester als Fahrzeughalterin auftaucht, dreht die Betrunkene durch. - Die Polizisten beobachten, wie eine Frau vor einer Pizzeria auftaucht und der nervösen Besitzerin ein Paket im Tausch gegen einen Umschlag übergibt.

