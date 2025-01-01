Polizei entdeckt gruselige TodesdrohungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 104: Polizei entdeckt gruselige Todesdrohung
45 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Beamten eine lebensgroße Puppe, die mit einem Strick um den Hals von einem Baum hängt. An ihr ist eine Drohnachricht befestigt! - Eine Lehrerin wird nach einem im Internet aufgetauchtem Sex-Video mit ihrem Mann von der Schule suspendiert. Jemand hat sie heimlich gefilmt! - Eine Frau meldet einen Einbruch in das Nachbarshaus. Als die Beamten aufschlagen, treffen sie auf einen Mann, der angeblich dort wohnt. Aber wieso trägt er ein Krankenhaushemd?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1