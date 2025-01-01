Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutzt

SAT.1Staffel 12Folge 108
Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutzt

Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 108: Nachbarschaftsstreit - Gefährliche Schreckschusswaffe benutzt

44 Min.Ab 12

Ein Mann sprengt Maulwurfshügel in die Luft! Vor Ort geht die Meldung ein, dass die Nachbarn soeben Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung mit einer Schreckschusswaffe erstattet haben. - Ein Frauchen begründet den Angriff des Hundes auf einen Mann damit, dass dieser ihre Schwester stalkt. - Seit Monaten sucht eine Frau nach ihrer Schwester - und als diese ihr im Wald mit zugeklebten Augen vor das Auto läuft, wird die Frau ausgeknockt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen