Brutaler Angriff auf AuszubildendeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 124: Brutaler Angriff auf Auszubildende
45 Min.Ab 12
Eine Frau erhält eine besorgniserregende Nachricht von ihrer Schwester. Die Auszubildende wurde eingesperrt und als sie sich wehrte, brach die Verbindung ab! - Mit einem angeleimten Stuhl und Spaghetti im Mund betritt ein Mann die Wache. Wie ist er in diese missliche Lage geraten? - Eine Mutter hat Angst um ihre Tochter: Die 20-Jährige hätte nach dem Praktikum ihren Sohn abholen sollen. Ihr Wagen steht an einem Waldparkplatz und ihr Handy klingelt in einem Liebes-Wohnwagen!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1