Mann fällt vom Himmel

SAT.1Staffel 12Folge 129vom 20.03.2025
Folge 129: Mann fällt vom Himmel

45 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Ein Fallschirm hängt im Baum, vom Springer keine Spur! Unter Hochdruck suchen die Beamten nach dem mutmaßlich Verletzten. - Ein obdachloser Taschendieb wird auf die Polizeiwache gezerrt. Doch er scheint weder ein Dieb zu sein, noch obdachlos! - Einbruch in einer Veranstaltungslocation! Der Täter hat eine junge Frau brutal niedergeschlagen, doch was trieb ihn zu seiner Verzweiflungstat?

SAT.1
