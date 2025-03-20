Auf Streife
Folge 129: Mann fällt vom Himmel
45 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Ein Fallschirm hängt im Baum, vom Springer keine Spur! Unter Hochdruck suchen die Beamten nach dem mutmaßlich Verletzten. - Ein obdachloser Taschendieb wird auf die Polizeiwache gezerrt. Doch er scheint weder ein Dieb zu sein, noch obdachlos! - Einbruch in einer Veranstaltungslocation! Der Täter hat eine junge Frau brutal niedergeschlagen, doch was trieb ihn zu seiner Verzweiflungstat?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© SAT.1