Auf Streife

Wenn der Sandmann kommt...!

SAT.1Staffel 12Folge 14
Wenn der Sandmann kommt...!

Wenn der Sandmann kommt...!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 14: Wenn der Sandmann kommt...!

45 Min.Ab 12

Vor der Wache trottet ein Mann im blutverschmierten Pyjama geisteabwesend auf einen Polizisten zu. In der Hand hält er ein blutiges Messer! - Eine Frau vermisst ihren Mann. Eigentlich hätte er im Büro sein müssen. - Ein Mädchen geht zur Therapie, um den Tod der Mutter zu verkraften. Eines Tages kehrt sie nicht zurück. - Ein Mann fällt in seinem Betrieb betrügerischen Handwerkern zum Opfer. Als er die Rechnung nicht zahlen will, werden die Betrüger äußerst gewalttätig.

