SAT.1Staffel 12Folge 24vom 02.12.2024
45 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Ein Mann fährt mit seinem Lieferwagen einen Radfahrer an. Die einzige Zeugin ist eine apathische Frau im Gebüsch. - Eine Friseurin wird von einem Maskierten mit Stimmverzerrer brutal überfallen. Doch es gibt zwei Verdächtige und zwei Versionen zum Raub. - Ein rätselhafter Fenstersturz und ein mit einer Kettensäge bewaffneter Zocker im Keller halten die Polizisten auf Trab. - Kurz nachdem sich ein Tischler vor der Nachbarschaft als homosexuell geoutet hat, wird er gemobbt.

