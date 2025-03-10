Auf Streife
Folge 36: Köln west side story
44 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Eine Frau schickt ihrer Schwester eine besorgniserregende Nachricht: Jemand verfolgt sie! Der Anruf bricht jäh ab. - Ein Bauarbeiter entgeht nur knapp einem schweren Unfall auf der Baustelle. Und er ist sich sicher: Das war kein Zufall! - Schlägerei vor dem Hotel: Zwei Angestellte liefern sich einen Faustkampf, weil der eine wohl den Chef bestohlen hat. - Ein Mann ruft die Polizei: Sein Vater ist beim Angeln verschwunden! Vor Ort treibt der Hut des Vaters auf dem See.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1