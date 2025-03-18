Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 51vom 18.03.2025
45 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Aus der Wohnung einer alleinerziehenden Mutter kommt es zum Drama: Rauch aus der Wohnung und Babyschreie! Bei der Rettungsaktion finden die Polizisten die verwahrlosten Kinder, aber nicht die Mutter. - Eine Seniorin versucht, gestohlenen Schmuck bei einem Pfandleiher zu verkaufen. Eigentlich ist sie für ihre Sparsamkeit bekannt, doch nun behauptet sie, von Altersarmut betroffen zu sein und Geld für die Miete zu benötigen.

