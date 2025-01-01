Auf Streife
Folge 68: Großer Bruder
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird informiert, weil ein fremder Van seit Tagen vor einem Miethaus steht. Beim Öffnen entdecken sie einen Mann, der inmitten eines Kabelsalates vor zwei Computerbildschirmen sitzt. Ein völlig apathischer Mann in Boxershorts taucht auf der Wache auf: In der einen Hand hält er ein blutiges Messer, in der anderen ein angebissenes Pizzastück. Ein Mann steckt in einem Fenster fest. Diebesgut hat er aber nicht dabei, und die Wohnung gehört seiner Freundin ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
