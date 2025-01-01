Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Großer Bruder

SAT.1Staffel 12Folge 68
Großer Bruder

Großer BruderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 68: Großer Bruder

45 Min.Ab 12

Die Polizei wird informiert, weil ein fremder Van seit Tagen vor einem Miethaus steht. Beim Öffnen entdecken sie einen Mann, der inmitten eines Kabelsalates vor zwei Computerbildschirmen sitzt. Ein völlig apathischer Mann in Boxershorts taucht auf der Wache auf: In der einen Hand hält er ein blutiges Messer, in der anderen ein angebissenes Pizzastück. Ein Mann steckt in einem Fenster fest. Diebesgut hat er aber nicht dabei, und die Wohnung gehört seiner Freundin ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen