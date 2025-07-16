Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 71vom 16.07.2025
44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern. Kurz darauf stürzt einer von ihnen von der Brüstung! - Eine 25-Jährige wendet sich wegen einer bedrohlichen, stimmverzerrten Mailboxnachricht an die Polizei. Im Laufe der Ermittlungen gerät ihr gekränkter Ex unter Verdacht! - Nachdem ein Paar bei einer Zwangsversteigerung ein Haus erworben hat, häufen sich in diesem lebensbedrohliche Vorfälle ...

