Ein Löchlein im VerhüterliJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 76: Ein Löchlein im Verhüterli
44 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Wutentbrannt betritt eine Frau mit einer Schublade voller durchlöcherter Kondome das Revier. War es die Schwiegermutter wegen ihres unerfüllten Enkelwunsches? - Ein Wagen rast in einen Gastro-Außenbereich. Als die Polizisten hineilen, sehen sie, wie eine dunkel gekleidete Person flüchtet. Wer war das, wenn der Fahrer bewusstlos hinter dem Steuer sitzt? - Ein Schrottplatzbesitzer ruft seine Tochter an: Jemand ist unbefugt auf dem Gelände! Danach ist er nicht mehr erreichbar.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1