Auf Streife
Folge 83: Call him Mr. Wrong
44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Kurz vor der Trauung vermissen ein Bräutigam und die Trauzeugin die Braut. In einem letzten Teleofnat hatte diese einen panischen Hilferuf abgesetzt. - Eine Frau wird knapp von einer Kugel verfehlt und vermutet den schießwütigen Nachbarn dahinter. Dann wird auch noch ihr Papagei entführt. - Über die Überwachungskameras beobachten Polizisten, wie eine vermummte Frau versucht, in einen Streifenwagen einzubrechen. Nach der Festnahme schweigt die Frau.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1