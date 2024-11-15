Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 12 Folge 83 vom 15.11.2024
44 Min. Folge vom 15.11.2024 Ab 12

Kurz vor der Trauung vermissen ein Bräutigam und die Trauzeugin die Braut. In einem letzten Teleofnat hatte diese einen panischen Hilferuf abgesetzt. - Eine Frau wird knapp von einer Kugel verfehlt und vermutet den schießwütigen Nachbarn dahinter. Dann wird auch noch ihr Papagei entführt. - Über die Überwachungskameras beobachten Polizisten, wie eine vermummte Frau versucht, in einen Streifenwagen einzubrechen. Nach der Festnahme schweigt die Frau.

