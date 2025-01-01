Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 86
Folge 86: Im Kampf um die Tochter

44 Min.Ab 12

Ein Vater sorgt sich um seine nierenkranke Tochter und meldet sie vermisst. Als er sie aus dem Dialysezentrum abholen will, ist sie nicht mehr da! - Bei einem Überfall auf das Geschäft einer Goldschmiedin wird eine Kundin mit einer Handgranate bedroht. Kurz darauf betritt ein Pfandsammler die Wache: Er hat eine Granate im Müll gefunden! - Die Beamten suchen einen Bauernhof wegen Lärmbelästigung auf. Vor Ort knallt es plötzlich explosionsartig und eine Stichflamme ist zu sehen.

SAT.1
