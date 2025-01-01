Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ich war 17

SAT.1Staffel 2Folge 110
Ich war 17

Auf Streife

Folge 110: Ich war 17

45 Min.Ab 12

Eine Aushilfslehrerin wird ertappt, wie sie Kopien der Abitur-Aufgaben macht. Was steckt dahinter? - Eine Gang auf Streifzug durch das Viertel findet schnell ein Opfer - ausgerechnet der kleine Bruder eines Gangmitgliedes. Dieser allerdings entpuppt sich als Befehlsgeber und wünscht sich als nächstes den Tod durch Verbrennen für seinen Bruder. - Ein Punker randaliert in der Notaufnahme, da er aus seiner Sicht schlecht behandelt wurde.

