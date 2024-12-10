Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Patient beschimpft Ärztin in Notaufnahme als Teufel

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 10.12.2024
Folge 5: Patient beschimpft Ärztin in Notaufnahme als Teufel

44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Die Polizisten werden in die Notaufnahme eines Krankenhauses gerufen. Ein schwer verletzter und extrem wütender Mann schlägt um sich und beschuldigt seine behandelnde Ärztin, ihm die stark blutende Wunde am Bauch zugefügt zu haben. Was ist wirklich passiert? Dass ein Notruf wegen Lärmbelästigung und Sachbeschädigung ein Fall für die Drogenfahndung werden könnte, erleben die Beamten, als sie zweimal hintereinander an denselben Einsatzort gerufen werden.

