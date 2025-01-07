Junges Mädchen bekommt Baby von Freund der MutterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 20: Junges Mädchen bekommt Baby von Freund der Mutter
44 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Gartenlaube gerufen, in der ein junges Mädchen ein Baby auf die Welt gebracht hat. Die Teenagerin ist stark verstört und versucht auf dem Weg ins Krankenhaus zu fliehen. Wovor hat sie so große Angst? Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle flüchten der junge Fahrer und seine Mutter, sodass eine Fahndung nach ihnen ausgeschrieben wird. Als der Wagen kurze Zeit später ausfindig gemacht wird, verhalten sich Mutter und Sohn weiterhin sehr verdächtig ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1