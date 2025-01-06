Mann wirft mit Eiern nach AutosJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 3: Mann wirft mit Eiern nach Autos
44 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Autofahrer werden von einem Balkon aus mit Eiern beworfen. Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Beamten auf einen aggressiven und stark alkoholisierten Mann, der nicht nur seine Mutter schlägt, sondern auch vor den Polizisten nicht Halt macht. Dann werden die Beamten mit dem mitleiderregenden Zustand einer alten Dame konfrontiert, die bei sengender Hitze in einem PKW eingesperrt ist. Wer tut so etwas? Und vor allem: warum?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1