Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem AutoJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 17: Bandenkrieg - Luftgewehrschuss aus fahrendem Auto
45 Min.Ab 12
Gefährlicher Einsatz für die Beamten in einer Kölner Hochhaussiedlung, in der seit Jahren eine Feindschaft zwischen einer Skater-Gang und einer Italo-Gang herrscht: Als sich die Schwester des Anführers der Italo-Gang in den Anführer der Skater-Gang verliebt, kommt es zur Eskalation, ein Bandenmitglied wird angeschossen. In einer beschaulichen Wohngegend hingegen muss die Polizei eine Anwohnerin vor einem Spanner retten, der die Nachbargrundstücke mit einer Kameradrohne abfliegt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1