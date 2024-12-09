Auf Streife
Folge 1: Schneller Fall
44 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Ein Zehnjähriger wird bei voller Fahrt vom Motorrad in den Straßengraben geschleudert. Ist sein Onkel zu schnell gefahren und hat somit das Leben seines Neffen riskiert? Skurriler geht es in einem anderen Fall zu: Seit 20 Minuten fährt eine Rentnerin in einem Kreisverkehr herum. Was steckt hinter der sinnlosen Aktion und warum muss sie polizeilich untersagt werden?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
