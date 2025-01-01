Auf Streife
Folge 116: Nazis belästigen Türkin
45 Min.Ab 12
Eine junge Türkin wird von vermeintlichen Nazis mit ausländerfeindlichen Aufklebern beklebt. - Ein Tierschützer zieht Schaufensterpuppen ihre Pelze aus und kettet sich an sie. Reine Schikane oder tiefgründiger Aktivismus? - Eine 17-Jährige wird während ihrer Arbeit in einer Eisdiele von einem Fremden belästigt. Dieser jedoch behauptet, ein Sex-Date mit ihr zu haben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
