Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Colonel Kölnberg

SAT.1Staffel 2Folge 81
Colonel Kölnberg

Colonel KölnbergJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 81: Colonel Kölnberg

44 Min.Ab 12

Auf Streife bemerken die Polizisten eine Schlägerei: Während ein maskierter Mann einen Jugendlichen im Schwitzkasten hat, liegen zwei andere mit blutenden Nasen auf dem Boden. Dann wird ein Rettungsteam zu einem Club gerufen, vor dem ein bewusstloser Discobesucher liegt. Eine junge Frau glaubt, mit ihrer Pfefferspray-Attacke Schuld am seinem Zusammenbruch zu sein. Dabei wollte sie sich nur gegen seine sexuellen Übergriffe wehren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen