Auf Streife
Folge 100: Das Kneipen-Baby
45 Min.Ab 12
Ein Kneipenbesitzer findet vor seinem Lokal einen verlassen Kinderwagen und darin einen Säugling. Wurde das Kind etwa ausgesetzt? Es stinkt aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus - und das gewaltig. Eine Nachbarin hat den furchtbaren Verdacht, dass es sich um Leichengeruch handeln könnte und ruft die Polizei. Ein Bordellkunde ruft die Beamten, weil er den Betreiber des Etablissements verdächtigt, minderjährige Mädchen für sich arbeiten zu lassen. Stimmt seine Vermutung?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1