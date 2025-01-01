Auf Streife
Folge 103: Die Jobcenter-Heulsuse
44 Min.Ab 12
Eine betrunkene Frau pöbelt Leute im Jobcenter an. Als eine Tunesierin sich der verzweifelten Frau annehmen will, fühlt sich die Pöblerin angegriffen. Die Beamten müssen schlichten. Jugendliche klauen eine Perücke in einem Fachgeschäft. Hinter dem mutmaßlichen Streich steckt jedoch eine tragische Familiengeschichte. Ein 16-Jähriger fälscht die Unterschrift seines Vaters, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Dumm nur, dass der Vater davon Wind bekommt ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
