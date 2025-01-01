Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Jobcenter-Heulsuse

SAT.1Staffel 3Folge 103
Folge 103: Die Jobcenter-Heulsuse

44 Min.Ab 12

Eine betrunkene Frau pöbelt Leute im Jobcenter an. Als eine Tunesierin sich der verzweifelten Frau annehmen will, fühlt sich die Pöblerin angegriffen. Die Beamten müssen schlichten. Jugendliche klauen eine Perücke in einem Fachgeschäft. Hinter dem mutmaßlichen Streich steckt jedoch eine tragische Familiengeschichte. Ein 16-Jähriger fälscht die Unterschrift seines Vaters, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Dumm nur, dass der Vater davon Wind bekommt ...

