Folge 130: Mädchengang überfällt Autofahrerin
45 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin wird von einer Mädchenbande in einen Hinterhalt gelockt, verprügelt und um ihren Wagen gebracht. Finden die Beamten die Täterinnen, bevor es weitere Opfer gibt? - Eine stark depressive Frau sperrt sich nach einem Streit mit ihrem Mann im Haus ein und legt Feuer. - In einem Kaufhaus treibt sich ein Spanner herum, der Frauen auf der Rolltreppe unter den Rock fotografiert. Werden die Beamten ihn auf frischer Tat ertappen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
