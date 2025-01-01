Auf Streife
Folge 138: 50 Meter mitgeschleift
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann beobachtet, wie eine Frau von einem Auto 50 Meter mitgeschleift wird. Die Täterinnen lassen das verletze Opfer eiskalt liegen. Was sie nicht wissen: Sie wurden bei der Tat gefilmt. - Parkbesucher melden eine Schlägerei zwischen Gangmitgliedern. Als die Beamten eintreffen, stehen sich mehrere mit Schusswaffen ausgerüstete Jugendliche gegenüber. - Die Polizisten erwischen einen Mann, der gerade in einen Kiosk einbricht. Zunächst kann er fliehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1