Auf Streife
Folge 142: Auszeit vom Kind
44 Min.Ab 12
Eine Studentin findet einen weinenden Einjährigen im Kinderwagen. Von den Eltern weit und breit keine Spur. Wurde das Kind ausgesetzt? - Eine Frau randaliert beim Tierarzt, weil dieser eine inzwischen verendete Taube nicht behandeln wollte. - Eine Prostituierte ruft die Polizei zur Wohnung eines Freiers. Dieser hat sie ohne ihr die Anfahrtskosten zu bezahlen vor die Tür gesetzt, weil sie nicht seinen Anforderungen entspricht. Der Mann behauptet aber, die Frau nicht zu kennen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1