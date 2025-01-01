Auf Streife
Folge 160: Schluss mit Mobbing
45 Min.Ab 12
Ein Zwölfjähriger schlägt auf einen 15-Jährigen ein. Der behauptet, die Tat nicht provoziert zu haben. Doch ist er wirklich so unschuldig wie er tut? - Die Beamten werden zu einem Einbruch in einer Reinigung gerufen und treffen dort auf zwei Frauen, eine davon hochschwanger. Was gibt es dort zu klauen? - Auf Streife werden die Beamten von einem Mann angehalten und gebete,n ihm seine Autoschlüssel abzunehmen. Warum?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
