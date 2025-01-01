Auf Streife
Folge 29: Der Violinen-Dieb
44 Min.Ab 12
Die Polizisten erhalten den Notruf einer älteren Dame. Sie hat beobachtet, wie einer jungen Frau ihre wertvolle Geige entrissen wurde. Können die Beamten den Täter finden? Danach bemerkt eine Passantin einen heftigen Streit in einem Wohnhaus und ruft die Polizei. Es wurde sogar ein Stuhl von innen gegen das Fenster geschleudert. Als die Polizisten an der Tür klingeln, öffnet ihnen ein Mann mit einer großen Schnittwunde am Arm und aus der Küche dringen Schreie ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1