SAT.1Staffel 3Folge 53
Folge 53: Pappfigur löst Polizeieinsatz aus

44 Min.Ab 12

Ein Augenzeuge beobachtet im Fenster des gegenüberliegenden Hochhauses einen heftigen Ehestreit und ist sich sicher, dass der Mann seine Frau mit einer Waffe bedroht. Die Polizisten und ein SEK-Team wollen gerade die Wohnung stürmen und die Frau befreien, als etwas Unerwartetes passiert. Danach eskaliert ein Streit zwischen Schülern dermaßen, dass die völlig überforderte Referendarin die Polizei dazu rufen muss. Was ist der Grund für den Streit?

