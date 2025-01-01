Auf Streife
Folge 71: Sammeln für Mama
45 Min.Ab 12
Eine Zeugin meldet der Polizei, dass zwei Jugendliche in ihrer Siedlung per Wurfzettel eine "Wertstoffsammlung" ankündigen - vor ein paar Tagen waren die gleichen Jugendlichen mit dieser Masche in ihren Keller gekommen und haben sie bestohlen. Sie glaubt an eine Wiederholungstat. Danach bittet ein Hausbesitzer um Hilfe gegen seine Verflossene, die ihn seit geraumer Zeit belästigt. Er ist verzweifelt, denn die Frau will sich nicht von seinem Grundstück entfernen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1