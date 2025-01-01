Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sammeln für Mama

SAT.1Staffel 3Folge 71
Sammeln für Mama

Sammeln für MamaJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 71: Sammeln für Mama

45 Min.Ab 12

Eine Zeugin meldet der Polizei, dass zwei Jugendliche in ihrer Siedlung per Wurfzettel eine "Wertstoffsammlung" ankündigen - vor ein paar Tagen waren die gleichen Jugendlichen mit dieser Masche in ihren Keller gekommen und haben sie bestohlen. Sie glaubt an eine Wiederholungstat. Danach bittet ein Hausbesitzer um Hilfe gegen seine Verflossene, die ihn seit geraumer Zeit belästigt. Er ist verzweifelt, denn die Frau will sich nicht von seinem Grundstück entfernen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen