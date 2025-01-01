14-jähriges Crashkid behauptet entführt worden zu seinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 75: 14-jähriges Crashkid behauptet entführt worden zu sein
45 Min.Ab 12
Auf einem Supermarktparkplatz hält ein Pharmazievertreter einen jungen Mann fest, der angeblich Fahrerflucht begehen wollte. Bald stellt sich heraus, dass der Schüler erst 14 Jahre alt ist und angibt, auf der Flucht vor seinem Entführer zu sein. Im Anschluss werden die Polizisten zu einem Autounfall gerufen. Als sie am Unfallort eintreffen, reibt sich einer der Fahrer nach einer Reizgasattacke die Augen, während der andere versucht, durch das Fenster seines Autos zu klettern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1