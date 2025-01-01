Der Störenfried in der KleingartenkolonieJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 92: Der Störenfried in der Kleingartenkolonie
44 Min.Ab 12
Ein Mann betrinkt sich und fährt in eine Kleingartenkolonie, wo er ein Auto mit Bierflaschen bewirft und einen Rentner mit einer Astschere bedroht. Was ist der Grund für sein aggressives Verhalten? - In einem Krankenhaus entdeckt eine Putzfrau eine Krankenschwester bewusstlos in einem Abstellraum. Ein Abschiedsbrief in der Tasche der Krankenschwester belegt einen versuchten Suizid. Kommt für sie jede Hilfe zu spät?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1