SAT.1Staffel 3Folge 92
44 Min.Ab 12

Ein Mann betrinkt sich und fährt in eine Kleingartenkolonie, wo er ein Auto mit Bierflaschen bewirft und einen Rentner mit einer Astschere bedroht. Was ist der Grund für sein aggressives Verhalten? - In einem Krankenhaus entdeckt eine Putzfrau eine Krankenschwester bewusstlos in einem Abstellraum. Ein Abschiedsbrief in der Tasche der Krankenschwester belegt einen versuchten Suizid. Kommt für sie jede Hilfe zu spät?

SAT.1
