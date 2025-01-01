Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Junger Mann wird von Senioren beklaut

SAT.1Staffel 3Folge 93
Junger Mann wird von Senioren beklaut

Auf Streife

Folge 93: Junger Mann wird von Senioren beklaut

44 Min.Ab 12

Ein junger Vater gerät mit einer älteren Dame in Streit. Er beschuldigt sie des Diebstahls, sie beschuldigt ihn, sie bedrängt zu haben. Wer sagt die Wahrheit? - Während eines Klassentreffens entdecken die Gäste einen als Horror-Clown verkleideten Einbrecher, der im Kellerfenster feststeckt. Als die Beamten den Clown demaskieren, staunen die Beteiligten nicht schlecht.

