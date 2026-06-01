Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 8: Das schwarze Dreieck
46 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Seit Jahrzehnten werden immer wieder schwarze triangelförmige Flugobjekte über Top-Secret-Militärstützpunkten gesichtet. Mike Baker untersucht heute, ob die US-Regierung an der Entwicklung neuer Fluggeräte arbeitet - oder ob es sich um ein außerirdisches Phänomen handelt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Passion Distribution Ltd. & © Season 1: DCD Rights Ltd.