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Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Das schwarze Dreieck

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 06.06.2026
Das schwarze Dreieck

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Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Folge 8: Das schwarze Dreieck

46 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12

Seit Jahrzehnten werden immer wieder schwarze triangelförmige Flugobjekte über Top-Secret-Militärstützpunkten gesichtet. Mike Baker untersucht heute, ob die US-Regierung an der Entwicklung neuer Fluggeräte arbeitet - oder ob es sich um ein außerirdisches Phänomen handelt.

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