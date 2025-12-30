Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Red cell

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 30.12.2025
Red cell

Red cellJetzt kostenlos streamen

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Folge 6: Red cell

45 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Nach den Anschlägen von 9/11 sollen eine Reihe geheimer Treffen zwischen Mitarbeitern des US-Militärs und Hollywood-Regisseuren stattgefunden haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Kabel Eins Doku
Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Alle 2 Staffeln und Folgen