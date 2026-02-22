Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 12Folge 1vom 01.03.2026
44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Dr. Audrey Shen und ihre Kollegin Dr. Bree Talbot untersuchen den geschwollenen Bauch des Katers Harry. Zur gleichen Zeit kämpft Kate um das Leben einer Katze, die bei einem Streit mit dem Nachbarshund schwer verletzt wurde. Die Wunde ist infiziert und muss schnellstmöglich behandelt werden. In Großbritannien muss Dr. Scott Miller den eingewachsenen Schwanz der vierjährigen Bulldogge Cali operieren.

