Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 2: Die verschluckte Reisszwecke
45 Min. Folge vom 01.03.2026 Ab 6
Der Welpe Dexter hat beim Spielen eine Reißzwecke verschluckt. Dr. Scott Miller muss nun schnell handeln, bevor die Nadel lebensnotwendige Organe verletzt. An der australischen Goldküste behandelt Dr. Gerardo Poli den Labrador Winnie, der von einem spitzen Stock ins Auge gestochen wurde. Der Tierarzt befürchtet, dass Winnie ihre Sehkraft verlieren könnte.
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Genre: Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion: AU, 2009
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd