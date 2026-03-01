Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Die Monstermilz

sixxStaffel 12Folge 3vom 08.03.2026
Die Monstermilz

Die MonstermilzJetzt kostenlos streamen

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 3: Die Monstermilz

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Der Deutsche Schäferhund Titan wird aufgrund seiner vergrößerten Milz bereits medikamentös behandelt. Nun überprüft Dr. Rob Zammit mittels eines Ultraschalls, ob die Medikamente ihre Wirkung zeigen. In Großbritannien untersucht Scott einen Papagei namens Ruby. Der Tierarzt muss einen womöglich krebsartigen Knoten operativ entfernen. Allerdings macht er sich Sorgen, wie der Vogel die Vollnarkose überstehen wird.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
sixx
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Alle 2 Staffeln und Folgen