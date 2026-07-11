Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 7: Altersprobleme
45 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Dr. Arvid Edward untersucht den kranken Pudel Toby. Der Hund benötigt eine Zahnoperation, doch aufgrund des hohen Alters kann eine OP Tobys Leben gefährden. In Großbritannien kümmert sich Dr. Scott Miller um den Husky Reggie, der unter einer angeborenen Fehlbildung des Hüftgelenks leidet. Zudem vermutet der Tierarzt, dass Reggies hausgemachte Ernährung nicht die richtigen Nährstoffe enthält.
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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12: Fred Media Pty Ltd