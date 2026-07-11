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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Altersprobleme

sixxStaffel 12Folge 7vom 11.07.2026
Altersprobleme

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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 7: Altersprobleme

45 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Dr. Arvid Edward untersucht den kranken Pudel Toby. Der Hund benötigt eine Zahnoperation, doch aufgrund des hohen Alters kann eine OP Tobys Leben gefährden. In Großbritannien kümmert sich Dr. Scott Miller um den Husky Reggie, der unter einer angeborenen Fehlbildung des Hüftgelenks leidet. Zudem vermutet der Tierarzt, dass Reggies hausgemachte Ernährung nicht die richtigen Nährstoffe enthält.

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