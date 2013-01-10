"Austria´s next Topmodel" vom 10.01.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 2: "Austria´s next Topmodel" vom 10.01.2013
Für die Top 15 Kandidatinnen von "Austria´s next Topmodel 5" geht es nocht tiefer in die Wüste. Dort erwartet sie der Starfotograf Michael Dürr und ein ganz besonderes Accessoires: Ein Kamel. Wer schafft ein gutes Foto? Gibt jemand auf? Greta hatte als Kind schlechte Erfahrungen mit einem Kamel, wird sie das Shooting deshalb nicht machen? Auch der erste richtige Streit lässt nicht lange auf sich warten. Vom schönen heißen Afrika geht es weiter zu dem wunderschönen Wöthersee. Dort wartet auf die Mädchen von "Austria´s next Topmodel" eine luxuriöse Villa direkt am See. Doch bevor die Kandidatinnen in die Villa einziehen dürfen müssen sie die harte Laufbandchallenge überstehen. Wer es am längsten aushält darf sich auch sein Zimmer zuerst aussuchen. Doch eine der Mädchen hat den kürzeren gezogen und muss draußen warten. Nach zwei harten Wochen dürfen die Mädchen endlich ihr neues zu Hause, die wunderschöne Villa Riva direkt am Wörthersee beziehen. Da Charlotte sich geweigert hat bei der Laufbandchallenge mit zu machen, darf sie erst als letztes rein und sich ein Bett aussuchen. Für die anderen Mädchen ist die Freude über die wunderschöne Aussicht, die wunderschönen Zimmer und die Geschenke sehr groß. Doch nach der riesen Freude geht es direkt weiter: Die nächste Entscheidung steht an. Die erste Entscheidung mit der wunderschönen Clooney-Ex Elisabetta Canalis am Wörthersee lässt nicht lange auf sich warten und es kommt zum Eklat: Kandidatin Aleksandra teilt der Jury mit, dass ein Mädchen von Beginn an alle "getäuscht" hat und ein falsches Spiel spielt. Diese Kandidatin wolle eigentlich gar kein Model werden. Was an diesen Vorwürfen wohl dran ist und wie reagiert die Jury auf diese Anschuldigung? Nur noch Sina Lisa, Greta, Stefanie, Iris, Luca-Mercedes, Charlotte und Isabelle bangen um das weiter kommen bei "Austria´s next Topmodel". Die wunderschöne Kärntnerin Iris legt dafür voll ins Zeug und zeigt den Löwen der in ihr steckt. Für ihre Leistung wird sie dann auch belohnt und Iris kommt eine Runde weiter. Charlotte und Isabelle sind die letzten zwei, die gemeinsam vor die Jury treten müssen. Werden beide den Weg in die nächste Folge schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick