"Austria´s next Topmodel" vom 21.02.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 8: "Austria´s next Topmodel" vom 21.02.2013
Fußballtraining mit PULS 4 Fußball-Experte Frenkie Schinkels: PULS 4 Fitness-Experte Roman Daucher und Carmen Kreuzer. Charlotte über Frenkie: "Ich kenn den Frenkie natürlich und er kommt in Wirklichkeit genauso sympathisch rüber, wie im Fernsehen!" Ob die 21-jährige Wienerin den PULS 4 Fußballexperten nach dem Training noch immer so sympathisch findet? Frenkie Schinkels ist jedenfalls hoch motiviert: "Ich freue mich schon sehr zu sehen, wie so ein angehendes Topmodel beieinander ist!" Von zwei Kandidatinnen ist er gleich besonders begeistert: "Stefanie und Aleksandra zeigen sogar ein wenig Talent!" Am Rasen geht es aber nicht um das fußballerische Talent, sondern um eine Foto-Challenge. Wer macht beim Kicken im "Gatsch" die beste Figur? Das Ergebnis der Fußball-Challenge ist jedenfalls, dass die anderen Kandidatinnen der Gewinnerin den Sieg nicht gönnen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick