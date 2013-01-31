"Austria´s next Topmodel" vom 31.01.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 5: "Austria´s next Topmodel" vom 31.01.2013
Casting für die Los Angeles Fashion Week: Während Sina Lisa von Rolf ihr Fett weg kriegt: "Dich würde ich als Kunde für absolut gar nichts buchen!", bekommt Aleksandra viel Lob: "Der Walk war perfekt, sie sieht aus wie ein richtiges Fashion Model!" Eine andere Kandidatin lügt beim Casting und blamiert sich bis auf die Knochen. Wer bekommt den tollen Job und darf noch am selben Tag nach Los Angeles fliegen? Eine Kandidatin muss schon direkt nach dem Shooting gehen. Im Schloss Rossegg in Kärnten wird die Jimmy Choo Taschen-Kampagne mit Phillipp Jelenska nachgeshootet. Die Mädchen müssen dabei einen Kampf um eine Handtasche nachstellen und ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss verlangt alles: Das härteste Sporttraining bei "Austria’s next Topmodel" steht an. Kickbox-Weltmeisterin und "Biggest Loser"-Moderatorin Dr. Christine Theiss bittet die Mädchen zum Boxtraining in die Fabrik Saag. Danach setzt keine geringere als Ex-Playmate und Hobby-Fotografin Gitta Saxx die Kandidatinnen in Szene. Nach dem harten Boxtraining setzt keine geringere als Ex-Playmate und Hobby-Fotografin Gitta Saxx die Kandidatinnen in Szene. Sie ist die Fotografin beim exklusiven Shooting für das deutsche Mode-Label "Live and Love". Die Kandidatinnen geben alles, bis auf ein Mädchen, sie boykottiert die Challenge. Was das wohl für Konsequenzen hat? Die fünfte Entscheidung bei "Austria´s next Topmodel" steht für die Mädchen an und sie müssen sich der neuen Jury Topmodel Melanie Scheriau, Laufsteg-Ikone Carmen Kreuzer und Castingdirektor extraordinaire Rolf Scheider und der Gastjurorin Dr. Christine Theiss präsentieren. Jedoch kann nur eine "Austria´s next Topmodel" werden.
