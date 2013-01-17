"Austria´s next Topmodel" vom 17.01.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 3: "Austria´s next Topmodel" vom 17.01.2013
96 Min.Folge vom 17.01.2013
Nach dem Umstyling bei "Austria´s next Topmodel 5" auf PULS 4, dass wunder bewirkt hat, müssen sich die Mädchen gegen Ende der Sendung erneut einer Entscheidung stellen. Wer kommt auf das Cover der Woman, bekommt einen Vertrag mit der international renommierten Agentur „Wiener Models“, gewinnt eine Erlebnisreise in die Karibik mit dem Clubschiff Aida, wird stolze Besitzerin des Topmodells der Mittelklasse, dem völlig neuen Seat Leon und wird das neue Gesicht der Hervis Bikinikampagne?
Produktion:AT, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Puls4