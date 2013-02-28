"Austria´s next Topmodel" vom 28.02.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 9: "Austria´s next Topmodel" vom 28.02.2013
Kletter-Challenge: Die Top 6 treten jeweils im Duell gegeneinander an. Jetzt zeigt sich, wer mittlerweile die beste Kondition hat. Nur die schnellsten vier bekommen die Chance, den letzten Realjob der Staffel zu ergattern. Greta ist knapp vor dem Aufgeben: "Es ist schrecklich!". Ist ihr Traum nun endlich ausgeträumt? Eines ist fix: Tränen fließen in der Kletterhalle und es ist nicht Greta, die nach ihrem Kletter-Versuch aufgelöst ist und Trost braucht. Was bei der Challenge im Halbfinale wohl vor sich geht? Eklat beim SEAT-Casting: Der neue und erste SEAT Leon Österreichs wird extra ins Casino Velden gebracht. Der Grund: Eine der Kandidatinnen wird das Gesicht der Kampagne für den nagelneuen Seat Leon. Ein lukrativer Real-Job, den jedes der Mädchen gerne hätte! Nur wer setzt sich im Casino Velden beim Casting durch? Der bittere Beigeschmack: Eine der Kandidatinnen geht mit dem Auto nicht sehr würdevoll um, setzt sich auf das Dach und verpasst dem neuen Seat Modell glatt eine Delle. Die Kundin ist entsetzt: "Das geht einfach nicht! Ich bin schockiert!". Red Carpet-Challenge - wer schafft es zur Oscar-Nacht nach L.A.?: Die Situation eskaliert, denn diesmal geht es um den ganz großen Gewinn. Mit SYOSS und Skip geht es für eines der Mädchen zur Academy-Award Viewing-Party von Elton John und außerdem wird sie mit den Hollywood-Stars über den roten Teppich laufen. Da werden die Krallen ausgefahren. Kandidatin Katrin ist enttäuscht: "Jeder macht hier, was er glaubt. Das ist keine Teamarbeit mehr!" Wer setzt sich im harten Red Carpet-Kampf durch? Weiter geht es für die Mädchen mit dem großen WOMAN-Covershooting. Wo sich mal wieder einige mehr anstrengen und andere weniger. Wer schafft es dann wirklich auf das Cover? und wer kann sich gegen die anderen Mädchen durch setzen? Ist es Aleksandra, Charlotte, Isabelle, Greta, Katrin oder doch Stefanie? Die große Entscheidung lässt nicht lange auf sich warten. Wer schafft den Einzug in das große Finale und bekommt den Titel "Austria´s next Topmodel"? Für Charlotte und Isabelle sieht es leider schlecht aus. Isabelle, die immer als zweite eingereiht wurde und Charlotte die beim WOMAN-Covershooting nicht alles gegeben hat.
