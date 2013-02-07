"Austria´s next Topmodel" vom 07.02.2013Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 6: "Austria´s next Topmodel" vom 07.02.2013
Bei einem frühmorgendlichen Schwimmtraining mit Roman Daucher zicken einige Mädchen herum. Die Jury ist böse, wie wirkt sich das wohl auf die Entscheidung aus? Weiter geht es mit einem lukrativen Casting für das Trend-Label "Uhlala Beachwear" und dessen ("das" Label) neue Bikini-Kampagne. Für welche der Kandidatinnen geht es zum Shooting nach Portugal. Das Unterwasser-Shooting: Moderatorin Melanie Scheriau gibt zu: "Das ist bis dato das schwierigste Shooting überhaupt für euch!". Top-Fotografin Iris Brosch setzt die Kandidatinnen im Tauchturm Seiersberg ins rechte Licht und das alles unter Wasser. Doch alle Mädchen sind nicht davon begeistert. Greta überlegt, ob sie aufgeben soll: "Ich hab Angst, ich will nicht in so einer großen Röhre tauchen!" Sabrina-Nathalie hingegen hat schon Erfahrung mit Shootings unter Wasser, doch auch sie bekommt beim Shooting ernsthafte Probleme: "Das war das schlimmste Fotoshooting für mich!". Aleksandra durfte nach Portugal reisen und wir haben sie natürlich hautnah begleitet. Danach geht es weiter mit dem Schauspieltraining wo die Mädchen, Rolf Scheider und Rick Genest teilnehmen. Rick Genest alias "Zombie Boy", weltweit bekannt aus dem Musikvideo von Lady Gaga zu "Born this way", ist auch ein gefragtes Model und für namhafte Labels gelaufen. Außerdem hat er es mit seinem einzigartigen Look und seinen ausgefallenen Tätowierungen bereits zweifach ins Guiness-Buch der Rekorde geschaftt: Genest hat 176 Insekten- und 139 Knochen-Tattoos an seinem Körper verteilt. Was manche erschreckend finden, stört die Kandidatinnen von "Austria's next Topmodel" nicht. Nach dem berührenden aber auch anstrengenden Schauspieltraining geht es für die Mädchen weiter zur sechsten Entscheidung bei "Austria´s next Topmodel" auf PULS 4. Zu Gast ist Hollywood-Star Mischa Barton und am Laufsteg wird Rick Genest alias "Zombie Boy" die Mädchen begleiten und unterstützen. Bei der Entscheidung beehrt Hollywoodstar Mischa Barton PULS 4-Show. Und neben ihrem wunderschönen Anblick verrät sie den Kandidatinnen viel von ihren Erfahrungen im Business. "Ich bin auch sehr früh und sehr schnell bekannt geworden, jeder spricht dich an und will etwas von dir. Am wichtigsten ist, dass man in dieser Situation am Boden bleibt und vor allem seiner Familie und Freunden treu bleibt." Wer wohl Mischas Favoritin ist?
